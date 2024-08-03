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В Забайкалье врачи спасли пациента от инфаркта

В республиканской клинической больнице Забайкальского края хирурги повели пациенту сложную операцию на открытом сердце.

В Забайкалье врачи спасли пациента от инфаркта
© unsplash

Как сообщается в официальном Telegram-канале регионального правительства, медики спасли пациента от инфаркта с тяжелыми последствиями.

Хирургическое вмешательство длилось несколько часов с использованием аппарата для искусственного кровообращения.

"После операции пациент прошел реабилитацию и полностью восстановился", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Сахалине в областной клинической больнице врачи впервые выполнили операции по замене сердечных клапанов по миниинвазивной эндоваскулярной методике.