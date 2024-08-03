В Забайкалье врачи спасли пациента от инфаркта
В республиканской клинической больнице Забайкальского края хирурги повели пациенту сложную операцию на открытом сердце.
Как сообщается в официальном Telegram-канале регионального правительства, медики спасли пациента от инфаркта с тяжелыми последствиями.
Хирургическое вмешательство длилось несколько часов с использованием аппарата для искусственного кровообращения.
"После операции пациент прошел реабилитацию и полностью восстановился", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Сахалине в областной клинической больнице врачи впервые выполнили операции по замене сердечных клапанов по миниинвазивной эндоваскулярной методике.