Волгоградские врачи выходили грудного ребенка с редким заболеванием

Врачи областной детской клинической больницы помогают сохранить жизнь и здоровье малыша, который родился с пороком развития кишечника.

© Волгоградская правда

По сообщению облздрава, синдром короткой кишки – редко встречающаяся форма патологии. В Волгоградской области этот имеют только 2 ребенка.

В периоде новорожденности, маленькому пациенту во время операции удалили участок пораженной кишки, вывели стому и наложили кишечный анастомоз.

Однако состояние мальчика долго не стабилизировалось. Он не мог усваивать необходимый объем пищи, из-за чего организм не получал необходимые питательные вещества.

Ребенок паталогически терял вес. Профессиональные действия врачей помогли стабилизировать его состояние, наладить парентеральное питание, уточнить диагноз.

По результатам телемедицинских консультаций с участием федерального национального медцентра, малыш получил вызов в Российскую детскую клиническую больницу. Специалисты установили мальчику тоннельный катетер для обеспечения парентерального питания.

Сейчас юному пациенту 6 месяцев. Недавно его госпитализировали для продолжения лечения. Детские врачи отмечают положительные результаты терапии. Малыш хорошо прибавляет в весе. темпы его психомоторного развития нормализовались. Мальчик получает всю возможную современную медицинскую помощь на уровне мировых стандартов.