Эпидемия ожирения. Чем опасен избыточный вес и как с ним бороться?

По данным Росстата, доля россиян с избыточным весом достигла 62,5%. В чем причина происходящего, чем это грозит и как лучше всего бороться с лишними килограммами, телеканалу «МИР 24» рассказала врач-эндокринолог Ольга Ястребова.

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Цифра впечатляющая даже для обычного человека. Это же больше половины населения страны. Как эти данные оценивают специалисты?

Специалисты это расценивают как своеобразную эпидемию ожирения. Тенденции к этой эпидемии наблюдаются уже достаточно давно, после того как человечество кардинально поменяло свой образ жизни. То есть изменило свою жизнедеятельность в сторону снижения физической активности и кардинально поменяло режим питания. Сейчас в нашем рационе очень много трансжиров и быстрых углеводов, приводящих к избыточному отложению жира. Это не только влияет на некую эстетику, но и качественно снижает состояние здоровья.

По сути, проблема мировая, глобальная, и не только в рамках нашей страны. По данным Росстата, за пять лет число россиян с лишними килограммами выросло на 0,8%. Вроде бы, не страшно, или это только кажется?

Вопрос, что в нашей стране, в принципе, изначально был достаточно высокий процент людей с избыточным весом. Здесь, наверное, большую роль играет и отношение к питанию на постсоветском пространстве. Качество питания было направлено на то, чтобы наесться на долгий период времени, использовать достаточно энергетически ресурсные продукты. Поэтому раньше у нас был достаточно высокий процент людей с избыточным весом. Сейчас, может быть, тенденция несколько приостановилась – все-таки идет внедрение здорового образа жизни, правил правильного питания, и люди начали как-то активно этим заниматься.

Ситуация сложнее с мужчинами. Прирост тех, у кого наблюдается предожирение, составил больше 5%. По каким показателям определяется предожирение? И почему сильный пол больше подвержен этому, чем слабый?Предожирение определяется по такому критерию, как индекс массы тела. Это соотношение роста и веса. Соответственно, при индексе массы тела выше 25, но ниже, чем 29,9, мы можем говорить о наличии предожирения. Почему у мужчин? Тут многофакторные проблемы. В первую очередь, мужчины, в отличие от женщин, не привыкли следить за своим весом, следить за своим питанием, обращать внимание на то, что они едят. И снижение физической активности в мужской когорте более значимо. То есть женщины всегда были физически менее активны, чем мужчины, но сейчас у нас есть автомобили, и мало кто из людей занимается действительно физическим трудом. Соответственно, среди мужчин эта проблема более очевидна.

То есть они более ленивы, чем женщины?

Нет, просто изначально они были физически более активны, чем женщины. Сейчас по активности мы сравнялись.

Вы начали говорить о причинах, и, по мнению экспертов, два главных фактора – это дефицит физической нагрузки и неправильное питание. Согласны?

Безусловно. На данный момент мы едим не для того, чтобы удовлетворить наши физические потребности. В нашей жизни это в большей степени про гедонизм, что это легкодоступный источник получения удовольствия. Соответственно, в таком формате достаточно сложно не переедать. И физическая активность у нас, если мы специально не уделяем этому внимания, может быть приравнена фактически к нулю. Чтобы добраться на работу – мы ездим на общественном транспорте, чтобы подняться на четвертый этаж – мы садимся в лифт, и так далее и тому подобное.

И здесь же, получается, самокаты или другие средства индивидуальной мобильности тоже способствуют росту набора лишнего веса.

Да, любые средства, которые, с одной стороны, облегчают нам жизнь, на самом деле, достаточно негативно сказываются на нашей физической активности. Да, это легче, это комфортнее, это приятнее, но если мы говорим про здоровье, то 10 тысяч шагов – это тот минимум физической активности, который должен делать ежедневно каждый человек.

А как часто в этом виноваты эндокринные проблемы, на которые, кстати, многие ссылаются? В чем их суть? Что они собой представляют?

Эндокринные проблемы – это некие заболевания, которые приводят к нарушению синтеза гормонов. На самом деле, это очень серьезный миф, что если есть избыточный вес, это значит, что что-то с гормонами. Только 1% всех случаев ожирения ассоциирован с эндокринными проблемами. Да, уровень обмена веществ у всех разный, но заболевания случаются только в одном проценте случаев всех историй с избыточной массой тела. В любом случае, из воздуха у нас ничего не берется. И если откладывается избыточный жир, то, значит, мы где-то перебираем в соотношении потребления и траты. То есть мы потребляем больше, чем тратим. Это в любом случае золотое правило набора веса.

А генетическая предрасположенность к ожирению тоже существует? Какой процент такие люди занимают?

Тут процент достаточно обтекаемый, ввиду того, что сейчас есть масса способов, как предотвратить даже генетическую предрасположенность. Как я уже сказала, обмен веществ у всех разный. Кто-то может съесть весь фастфуд, и для него это будет совершенно безболезненно, а кто-то может «понюхать еду», и уже будет плюс три килограмма. Правила игры для всех людей разные, и их нужно просто принимать и питаться в соответствии с ними.

А чем опасны лишние килограммы для каждого отдельного организма, и как они влияют в целом на здоровье народа?

Ожирение – сейчас проблема номер один. Ожирение – это не про эстетику. Меня, как врача, это интересует с точки зрения именно здоровья, так как ожирение лежит в огромном пласте проблем со здоровьем. Это и сердечно-сосудистые заболевания, и сахарный диабет. Еще избыточная масса тела увеличивает риск онкологических заболеваний и так далее. Список этих заболеваний огромен. И в основе их лежит именно ожирение. И даже были исследования, которые показали, что снижение массы тела всего лишь на пять килограммов позволяет снизить риск инфарктов и инсультов на 10%.

Какие способы борьбы можно считать самыми эффективными с лишним весом?

Самый правильный способ, который играет в долгосрочной перспективе, это модификация образа жизни и образа питания. И это ни в коем случае не диета, это переход в ранг правильного питания. В первую очередь здесь основополагающую роль играют ограничения легкоусвояемых углеводов и трансжиров.

Как известно, любое заболевание гораздо легче предотвратить, чем вылечить. Какие профилактические меры гарантированно помогут защитить от набора лишнего веса?

Это привитие правильных пищевых привычек и привычки заниматься спортом с детства. Сейчас очень серьезная проблема именно в плане детского ожирения, оно очень сильно помолодело, и с детьми работать достаточно сложно изолированно от семьи. Поэтому правила правильного питания и здорового образа жизни, безусловно, должны прививаться в семье с детства. То есть, как минимум, должны быть ликвидированы такие привычки, как пить чай с конфетками и заедать еду хлебом. Подчеркну, что все эти правила известны, здесь нет никаких секретных материалов, и просто этим надо немножко поинтересоваться и начинать внедрять их в семье.