Специалисты назвали лучшие домашние способы лечения солнечных ожогов

Высокие температуры воздуха увеличивают риск возникновения солнечных ожогов — причём солнцезащитный крем не всегда спасает от этой проблемы. Специалисты перечислили лучшие домашние способы лечения солнечных ожогов.

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Хотя солнечные ожоги чаще встречаются у людей со светлой кожей и маленьких детей, они могут возникнуть у любого человека. Следующие средства помогут облегчить дискомфорт и болезненные ощущения.

Прохладная ванна с чашкой цельной овсянки. Принимать её нужно около 20 минут, она поможет облегчить боль и восстановить естественный барьер кожи, говорит доктор Нисит Шет из Британского фонда кожи; Обильное питьё. Это превентивная мера, которая поможет коже удерживать необходимую для неё влагу. Более того, поддержание достаточного уровня жидкости необходимо для предотвращения общего обезвоживания. Можно употреблять богатую жидкостью пищу, например, арбуз, который также содержит ликопин — антиоксидант, помогающий уменьшить воспаление и окислительные повреждения; Гель алоэ вера. Нанесите его на обожжённые участки, он обладает охлаждающим эффектом и противовоспалительными свойствами.

При солнечных ожогах нельзя наносить на кожу вазелин или вазелиновое масло, поскольку такие средства могут удерживать тепло на коже и фактически усугублять ожог. Также следует избегать прикладывания льда или пакетов со льдом к коже и прокалывания волдырей.