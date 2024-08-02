Рак глаза: когда нужно срочно идти на прием к врачу

Онколог Черёмушкин: рак глаза на ранней стадии обнаружит только врач. Рак — одно из самых страшных и частых заболеваний, с которым никто не хотел бы столкнуться. Не у всех получается увернуться от пули, однако и здесь рано отчаиваться, главное — пораньше распознать онкологию. Как это сделать в случае болезни глаз, и рассказал врач.

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Как самостоятельно распознать рак глаза? Никак

По словам онколога, кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгения Черёмушкина, самому обнаружить онкологию глазного яблока не выйдет, потому что у неё на ранних этапах нет никаких сильных симптомов.

Как объяснил врач, найти «молодой» рак получится только у окулиста, который сможет посмотреть на глазное дно и выявить аномалии.

Самостоятельно распознать рак выйдет, если появятся боль, дискомфорт и несинхронное движение, сместится глаз или повредятся мышцы. Но это уже симптомы поздних стадий, уточнило News.ru.

При этом не всегда аномальное поведение глаз указывает на проблемы именно с ними. Например, некурящая женщина узнала о раке лёгкого только тогда, когда ослепла на один глаз.