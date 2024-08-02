Онколог перечислил признаки анемии

Врач-онколог и гематолог Александр Серяков перечислил признаки анемии (малокровии).

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он, в частности, заявил, что при внезапном появлении чувства усталости и проблем с памятью следует сдать анализы на гемоглобин.

При это страдающий анемией, по словам специалиста, часто задыхается даже при небольших физических нагрузках или подъеме по лестнице.

Кроме того, к признакам анемии доктор отнёс сонливость, «мушки» перед глазами, шум в ушах, появление головокружений, особенно при вставании, и частые головные боли.

«Ухудшение работы мозга происходит из-за гипоксии (недостатка кислорода), – пояснил Серяков. – А наиболее тяжёлые случаи могут сопровождаться обмороками».



Между тем, предупредил онколог, существует слабовыраженная анемия, которую часто обнаруживают случайно в ходе лабораторных исследований. Также врач рекомендует насторожиться, если без видимых причин ухудшается внешность.

«Например, возникают бледность и сухость кожи, зуд и трещины, особенно в уголках рта, часто выпадают волосы и медленно растут. Нехватка железа отражается и на здоровье ногтей – они расслаиваются и меняют форму. Также без причины появляются синяки на теле», – резюмировал Серяков.



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», учёные назвали анемию одним из симптомов, после которого через несколько месяцев у человека выявляют рак толстой кишки.