Остеопат назвал неожиданный симптом проблем с печенью

Боль в суставах может быть симптомом проблем с печенью, рассказал «Газете.Ru» остеопат, мануальный терапевт Андрей Галкин. По его словам, также о проверке печени следует задуматься, если возникло нарушение подвижности суставов.

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Если у вас ни с того ни с сего начали болеть суставы и появились проблемы с их подвижностью — это серьезный повод задуматься не только о стандартной диагностике, но и о проверке печени. Среди самых частых причин проблем с суставами, связанных с печенью, выделяют холестаз, — объяснил терапевт.



Остеопат отметил, что этот синдром возникает при застое желчи. Также патологии суставов могут возникнуть из-за инфекции, грибка и бактерий, которые появляются из-за нарушения работы иммунитета. Причиной этого может стать холестаз, который замедляет или прекращает выведение токсинов из крови и нарушает усвояемость витаминов К, Е и D.

Можно сказать одно — придется полностью изменить питание. Необходимо включить в свой рацион продукты, положительно влияющие на проходимость желчи. Это вода, цитрусовые, оливковое масло, рыбий жир, семена и орехи, — добавил Галкин.



Ранее психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил, что алкоголь быстрее всего вызывает цирроз печени у людей с гепатитом. Специалист отметил, что печень просто не в силах справиться с расщеплением продуктов распада алкоголя.