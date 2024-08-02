Повышенный уровень холестерина в крови является серьезной проблемой современного общества, приводящей к различным сердечно-сосудистым заболеваниям. Важно понимать, что на уровень холестерина влияет множество факторов, как внутренних, так и внешних.

Прежде всего, стоит отметить, что около 80% холестерина синтезируется самим организмом, преимущественно в печени. Оставшиеся 20% поступают в организм с пищей, особенно богатой насыщенными жирами и трансжирами.

Наследственный фактор играет значительную роль в предрасположенности к повышенному уровню холестерина. Некоторые люди генетически склонны к более высокому производству холестерина в организме или к его менее эффективному выведению.

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Неподвижный образ жизни также является одной из ключевых причин повышения уровня холестерина. Регулярные физические упражнения помогают повысить уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) и снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП). При малоподвижном образе жизни этот баланс нарушается, что приводит к накоплению холестерина в кровеносных сосудах.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Марат Валеев.