Врач заявил, что хандра у женщин может быть связана с раком яичников

Первые симптомы рака яичников можно легко спутать с хандрой или обычной усталостью. Об этом в пятницу, 2 августа, предупредила акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук «Гемотест» Ольга Уланкина.

© Вечерняя Москва

"Болезнь набирает обороты практически незаметно: может появиться общая слабость, пропадает аппетит, женщина теряет вес", — рассказала она.



Среди более поздних симптомов эксперт выделила вздутие живота, тянущую боль, как в критические дни. Их также можно спутать с другими заболеваниями. Кроме того, опухоль редко удается обнаружить во время планового осмотра. Поэтому при возникновении симптомов следует сдать дополнительные анализы на онкоматериалы, раковый эмбриональный антиген и индекс ROMA.

Точная причина возникновения рака яичников ученым до сих пор не известна. Врачи предполагают, что развитие онкологии может быть связано с ранними месячными у девочек-подростков или отсутствием беременности. Чаще всего болезнь диагностируют женщинам старше 60 лет. Кроме того, в 10 процентах случаев рак яичников оказывается наследственным, передает слова Уланкиной «Известия».

Американские ученые выяснили, что частое употребление молока может увеличить риск развития рака молочной железы на 70–80 процентов.