Названы минусы холодного душа после тренировок

Холодные душ или ванна после завершения тренировки могут помешать приросту мышечной массы, сообщает Daily Mail. Причина — в блокировке специального белка. К таким выводам пришли американский персональный тренер и диетолог Ронда Патрик совместно с профессором в области физиологии физических упражнений Люком Ван Луном из Маастрихтского университета в Голландии.

В ходе поднятия тяжестей в структуре мышц появляются микроразрывы, говорится в статье. Во время восстановления таких микротравм путем заполнения специальными белками мышечные волокна утолщаются, что в дальнейшем повышает их силу и производительность. Однако холодный душ в день тренировки может сократить их количество.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что ныряния в снег или ледяную воду сразу после бани опасны резким спазмом сосудов и нарушением кровообращения на фоне внезапной смены обстановки. Медик добавила, что обливания и холодный душ после парилки разрешены только тем, кто постепенно привыкал к воздействию более низких температур.

Психолог Кристина Мизерная ранее объяснила, что главными причинами, мешающими россиянам ходить в спортзал, являются неуверенность в себе и страх неодобрения. Она отметила, что к препятствиям также относятся сравнение с другими клиентами фитнес-клуба и предвзятое отношение к подобным заведениям: некоторые люди считают спортзалы местом, где царят исключительно конкуренция и критика, что создает негативный настрой.