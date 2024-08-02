Диетолог назвал основные причины избыточного веса у россиян

В России растет число пациентов, страдающих от ожирения. По мнению диетолога Маргариты Королевой, основанная причина, которая приводит к набору лишнего веса, рост цен на полезные продукты питания. Поскольку из-за их подорожания люди не могут питаться полноценно, им приходится отдавать предпочтение более дешевой, малопитательной продукции вместо овощей, фруктов, яиц, птицы и рыбы. Это неизбежно ведет к набору лишних килограммов.

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Кроме того, в разговоре с «ОСН» Королева затронула еще одну причину ожирения – плохое настроение. В таком состоянии люди чаще отдают предпочтение фастфуду, который более калорийный. Такая продукция за счет выработки дофамина ненадолго поднимает настроение, но в то же время вызывает зависимость. В результате злоупотребление такой продукцией ведет к ожирению.

Не оставила без внимания диетолог и еще одну причину набора лишнего веса – гиподинамию. Помимо прочего она ведет к инсулинорезистентности, сахарному диабету второго типа, гипертонии, болезни Альцгеймера и раку.

Диетолог уверена, чтобы справиться с ростом населения с ожирением, нужно ввести комплексную программу реформ и стратегических мер. В качестве примера она назвала антиалкогольную политику или никотинозависимости.

Напомним, ранее сообщалось, что в России стало больше людей с лишним весом. По данным Росстата, если в 2018 году таких людей было 61,7%, то в 2023 году - 62,6%.

Наблюдается за этот период снижение числа россиян с нормальным весом с 36,3% до 35,7%.

Количество россиян с предожирением выросло с 40,1% до 43,9%.