Врач перечислил симптомы заболеваний, характеризующихся болью в груди

При возникновении острой боли в груди следует в первую очередь исключить опасные для жизни состояния, такие как инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, аневризма аорты или спонтанный пневмоторакс. В беседе с радио Sputnik терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие симптомы укажут на то, что нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

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При инфаркте и тромбоэмболии легочной артерии боль локализуется за грудиной. В первом случае больного бросает в холодный пот, он бледнеет, могут начаться тошнота и рвота. Такая боль не проходит после приема нитратов. Во втором случае к загрудинной боли подключаются симптомы, связанные с поражением легких, плевры, чаще всего это посинение губ и одышка, потому что нарушается насыщение крови кислородом.

«Давление может быть низким, иногда возможно кровохарканье», – сказала эксперт.



Аневризма аорты сопровождается неспецифической интенсивной болью, отдающей куда угодно (в руку, ногу). А спонтанный пневмоторакс, в свою очередь, чаще всего характеризуется болью в груди и одышкой.