Дерматолог объяснил, почему летом обостряются кожные заболевания

Акне, дерматит, псориаз и герпес у многих обостряются весной и летом. Происходит это из-за высокой температуры, влажности воздуха, воздействия ультрафиолетового излучения и изменения в образе жизни, связанные с летним сезоном, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева.

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«Жаркая погода и воздействие солнечных лучей увеличивают образование кожного сала, за счет чего появляются высыпания на коже лица, иногда и на спине, плечах, груди: припухлости, гнойнички, глубокие подкожные уплотнения красного или синюшно-багрового цвета», — рассказала врач «СберЗдоровья».



С воздействием солнца могут быть связаны и обострения герпеса — заболевания, которое вызывается вирусом простого герпеса и проявляется высыпаниями в виде сгруппированных пузырьков на фоне покраснения кожи.

«Летом может обостряться и атопический дерматит. Это генетически обусловленное хроническое воспалительное заболевание, при котором нарушается защитный барьер кожи. При атопическом дерматите кожа склонна к сухости и чувствительности, на ней появляются зудящие высыпания в виде пятен, папул, а также образуются очаги сухой кожи с подчеркнутым кожным рисунком — будто морщинистые участки. У детей высыпания локализуются на коже лица, коленей, локтей, туловища; у взрослых — чаще на коже лица, кистей рук, локтевых и коленных сгибов», — рассказала врач Ражева.



Еще одно хроническое кожное заболевание, которое может приносить неприятные ощущения в летние месяцы, — псориаз. Он проявляется в виде красных припухлостей и бляшек, покрытых серебристо-белыми чешуйками. Точная причина возникновения псориаза неизвестна, но считается, что генетическая предрасположенность, иммунные нарушения и внешние факторы могут играть роль в его развитии.