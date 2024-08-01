«Будто внутри горит мясо». Врачи год не могли обнаружить у россиянки рак легких

Хирург Панасьян: от рака лёгких никто не застрахован. Более 90% случаев связаны с курением, ещё в группе риска — частые контакты с источниками радиации, асбестом, солями цветных и тяжёлых металлов, наследственность и хронические заболевания бронхолегочной системы. Но есть 1% людей, которые заболевают и без этих факторов. Среди них оказалась жительница Барнаула Римма Звягинцева.

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Как всё начиналось

Россиянка рассказала amic.ru, какие симптомы появились до того, как она узнала о своём диагнозе.

Сначала стал пропадать голос: женщине казалось, что она говорит очень громко, а на деле это был шёпот. Затем появился постоянный кашель, но не обычный, а с першением в горле, которое хочется прокашлять.

«А ещё появился странный запах — как будто внутри меня мясо горит, но что удивительно, чувствовала его только я», — рассказала Звягинцева.



Поиск причины

С момента, как женщина впервые обратилась к врачу с необычными для неё симптомами, до постановки диагноза прошёл почти год.

За это время россиянка прошла массу обследований, но ничего конкретного не выяснилось. При этом симптомы по-прежнему её сопровождали.

В итоге решение проблемы оказалось нестандартным. Его озвучил торакальный хирург Артак Панасьян.

«Он предложил делать операцию: удалить сомнительный участок в легком максимально радикально, как будто уже известно, что там рак, и тщательно исследовать операционный материал», — рассказала женщина.



Лечение

Звягинцевой сделали операцию. Некоторые симптомы исчезли сразу после неё — изнурительный кашель и запах горелого мяса изнутри.

Но восстановление после было тяжёлым, в том числе четыре курса химиотерапии.

Женщина всё выдержала ради того, чтобы побороть свой диагноз. Им оказался мелкоклеточный рак лёгкого. Уже 7 лет она свободна от заболевания. Сейчас ей 63 года.

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