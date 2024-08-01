Онколог ответил, можно ли распознать рак глазного яблока на ранней стадии

Рак глазного яблока невозможно распознать на ранней стадии, предупредил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН врач-онколог Евгений Черемушкин. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что признаков заболевания на первых этапах практически нет. По его словам, глазное дно может рассмотреть только окулист.

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"Ранних признаков онкологии глазного яблока почти никаких нет. Глазное дно, там, где бывает меланома, может только окулист рассмотреть, если у человека появляются какие-либо подозрения. Болевой синдром развивается только при уже больших размерах опухоли", — пояснил врач.



Он отметил, что опухоль должна быть достаточно большой, чтобы сместить глазное яблоко или повредить мышцу. Черемушкин предупредил, что заподозрить у себя онкологию возможно только тогда, когда будет уже поздно.

"То есть опухоль должна быть достаточно большой, чтобы она смещала глазное яблоко либо повреждала мышцы, что приводило бы к нарушению синхронного движения. То есть задуматься о том, что у вас может быть онкология глазного яблока, можно только тогда, когда будет уже поздно", — заключил онколог.



Ранее Черемушкин рассказал, что головные боли могут оказаться одним из первых признаков рака головного мозга. Врач подчеркнул, что также у человека может наблюдаться нарушение координации, зрения и слуха.