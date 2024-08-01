Онколог ответил, можно ли распознать рак глазного яблока на ранней стадии
Рак глазного яблока невозможно распознать на ранней стадии, предупредил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН врач-онколог Евгений Черемушкин. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что признаков заболевания на первых этапах практически нет. По его словам, глазное дно может рассмотреть только окулист.
"Ранних признаков онкологии глазного яблока почти никаких нет. Глазное дно, там, где бывает меланома, может только окулист рассмотреть, если у человека появляются какие-либо подозрения. Болевой синдром развивается только при уже больших размерах опухоли", — пояснил врач.
Он отметил, что опухоль должна быть достаточно большой, чтобы сместить глазное яблоко или повредить мышцу. Черемушкин предупредил, что заподозрить у себя онкологию возможно только тогда, когда будет уже поздно.
"То есть опухоль должна быть достаточно большой, чтобы она смещала глазное яблоко либо повреждала мышцы, что приводило бы к нарушению синхронного движения. То есть задуматься о том, что у вас может быть онкология глазного яблока, можно только тогда, когда будет уже поздно", — заключил онколог.
Ранее Черемушкин рассказал, что головные боли могут оказаться одним из первых признаков рака головного мозга. Врач подчеркнул, что также у человека может наблюдаться нарушение координации, зрения и слуха.