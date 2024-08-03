Семь советов гастроэнтеролога, как избежать летней диареи

Проблемы с жидким стулом нередко возникают внезапно и доставляют много проблем. Плохое самочувствие заставляет нас менять планы, поэтому стоит заранее подумать о сохранении здоровья, чтобы летний отдых не был омрачен. О том, как соблюдение определенных правил поможет значимо снизить вероятность развития диареи рассказала врач гастроэнтеролог Вероника Корнилова.

Проверка срока годности

В летнее время даже продукты с ещё не окончившимся сроком хранения могут стать опасными, потому что даже незначительные изменения температуры хранения при транспортировке могут быть фатальны. Поэтому нужно выбирать продукты с запасом по срокам годности как минимум несколько дней.

Правильное хранение

Теплая и жаркая погода в летние месяцы является главным фактором повышения вероятности развития пищевого отравления. Даже «свежий» продукт может стать опасным, если его хранить неправильно.

Отправляясь на отдых загород, стоит заранее позаботится о транспортировке продуктов в сумке-холодильнике. Либо употреблять продукты, которые не испортятся за несколько часов пребывания на солнце (свежие фрукты, печенье, шоколадные батончики и т.д.). Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Промывание зелени

Если плохо промыть зелень, то велика вероятность развития паразитозов и кишечных отравлений, поэтому не стоит забывать о необходимости тщательной водной обработки перед употреблением овощей, фруктов и зелени. Важно также то, что вода, которой промываются продукты, должна быть чистой.

Доброкачественная вода

Пребывание на природе, особенно в районах расположения различных «полезных» водных источников, повышает риски развития диареи вследствие попадания в организм инфекции (чаще всего вирусы и бактерии). Не стоит пить воду из родников, в качестве которой вы не уверены на 100%. При необходимости употребления такой воды её нужно прокипятить.

Термическая обработка

Термическая обработка снижает риски развития инфекций не только через воду, но и через продукты питания. Если обдать продукты кипятком, даже без варки, то это снизит вероятность передачи возбудителя. Разумеется, такой способ может подойти для зелени, овощей или фруктов. Мясо, рыба и птица всегда требуют более тщательной термической обработки. Варка, тушение, запекание, приготовление в духовке, микроволновой печи будут самыми безопасными для ЖКТ способами приготовления пищи. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Обработка рук

Именно в теплое время года продукты портятся быстрее всего. Снизить вероятность возникновения инфекции при отсутствии проточной воды поможет тщательное мытьё рук перед приготовлением пищи. Подойдут и кожные антисептики.

Отказ от опасных продуктов

Чаще всего в летний период возникает отравление кисломолочными продуктами, яйцами, приготовленными салатами, мясом, рыбой и кондитерскими изделиями. Отправляясь в путешествие, нужно обратить внимание на то, сколько может храниться тот или иной продукт. Неплохо переносит «перегревы» отварной картофель и бананы. Не полезна для здоровья, но безопасна лапша быстрого приготовления, она выручит при долгих поездках.

Что же делать, если диарея уже возникла?

Очень важно начать лечение как можно скорее.

Прежде всего стоит не мешать самому процессу опорожнения кишечника. Если диарея уже случилась, значит, организм избавляется от патогенной флоры и их токсинов, поэтому нельзя принимать медикаменты, которые блокируют моторику кишечника. Речь про такие препараты, как лопедиум, имодиум и так далее. Их использование может быть крайне опасно и привести к такому осложнению, как токсический мегаколон и даже к летальному исходу.

Самой частой причиной именно «летней диареи» является инфекция, поэтому важную роль в лечении играют сорбенты (полисорб, энтеросгель и прочие). Начать их использование нужно как можно раньше, чтобы снизить микробную агрессию на организм и ускорить выздоровление. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Противостоять бактериальной флоре помогают кишечные антисептики, К сожалению, такие препараты бесполезны при кишечных вирусах. После окончания их использования важно не забыть о необходимости восполнения полезной микробиоты. Подойдут такие пробиотики, как аципол, бифидумбактерин, бак-сет и прочие. Для максимального результата стоит ограничить в рационе простые углеводы – весь добавленный сахар, сладости, хлебобулочные изделия, макароны, картофель, белый рис и прочее.

Слизистая оболочка ЖКТ всегда страдает при отравлении, кроме того, её хроническое воспаление само по себе может стать причиной для развития диареи. Уменьшить внешнюю агрессию на слизистую оболочку желудка и кишечника, а также улучшить её состояние помогают препараты группы ребагита на основе ребамипида. Длительность лечения составляет обычно не менее двух недель, поэтому не забывайте вовремя обращаться к специалистам.