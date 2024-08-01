Врач перечислила последствия ожирения

Врач-эндокринолог ИНВИТРО Юлия Репникова предупредила, что ожирение «может стать базой» для серьёзных заболеваний, прежде всего сахарного диабета.

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По словам врача, опасным и при этом неочевидным может стать абдоминальное ожирение, когда индекс массы тела соответствует норме, но окружность талии выше нормы. И такое ожирение может спровоцировать развитие гипертензии, гипертонии, инфарктов, инсультов, бесплодия.

«Также опасно абдоминальное ожирение, при котором индекс массы тела может быть в норме, но окружность талии превышает норму. Для женщин это окружность талии 80 см и выше, для мужчин — 94 сантиметра и выше», — предупредила эндокринолог.



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