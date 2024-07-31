Почему в России увеличилось число людей с лишним весом

В России увеличилось количество людей с избыточным весом, следует из исследования Росстата. Если в 2018 году доля россиян, которые находились в состоянии предожирения (с индексом массы тела (ИМТ) от 25 до 30), составляла 40 процентов, то в 2023 году до этого показателя «добрались» почти 44 процента населения страны. Почему россияне продолжают набирать вес и как ожирение вредит здоровью, выясняла «Вечерняя Москва».

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Системная болезнь

Россия — часть Европы и цивилизованного мира, поэтому на ее население действуют те же неблагоприятные факторы, что и на всех европейцев и американцев, объяснил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

— У нас увеличивается доля фастфуда в рационе, все больше мы едим готовой и обработанной пищи. Доля домашней еды уменьшается. Это коррелирует с ростом доходов работающей части населения. Готовая еда, как правило, более вредная, в ней больше простых углеводов, вредных жиров, меньше белка и овощей, — рассказал эксперт.



На вес населения влияет и технический прогресс. Доля автоматизированной и механизированной работы увеличивается, а доля физического труда — снижается. Кроме того, улучшается транспортная инфраструктура, а следовательно, людям меньше приходится ходить пешком.

— Довольно много людей продолжает работать удаленно из дома, а значит, нет физической активности, которая была до пандемии коронавируса. Не надо добираться до офиса, да и площадь квартиры с ним несопоставима, — добавил врач.



Еще один негативный фактор, который влияет на вес людей, — стресс из-за обстановки в мире. Цены растут практически на все: квартиры, машины, отдых, одежду, еду и прочее. Как правило, люди заедают стресс, что приводит к набору лишних килограммов.

Ожирение является системной болезнью, которая затрагивает практически все органы и системы человека. Для его лечения требуются несколько специалистов. Желательно, чтобы они работали в тандеме во избежание противоречащих друг другу рекомендаций, пояснил врач.

— Нужна активная социальная реклама пропаганды здорового образа жизни и борьбы с бодипозитивом. Она уже началась в нашей стране, но этого пока недостаточно, — считает Калинчев. По его мнению, ни в одной стране мира бесплатная медицина не заточена под лечение ожирения — лечат только его осложнения. — Речь идет об артериальной гипертензии, диабете, желчекаменной болезни, онкологии, ишемической болезни сердца и так далее, — перечислил собеседник «ВМ».



Однако россияне могут получить бесплатную помощь в лечении ожирения, его последствий и нарушений пищевого поведения по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Пациент имеет право на получение консультации врача-эндокринолога. Кроме того, после обследования бесплатными будут и другие вмешательства, будь то анализы или операции, сообщила в беседе с «ВМ» специалист отдела прав страховщиков Алина Колосова.

Культ еды

Еда становится единственным достаточно простым и доступным способом борьбы с различными психологическими сложностями, отметила психолог Марина Гладышева. При этом почти во всем мире сформировался «культ еды». Раньше людям не хватало какого-то разнообразия в питании, но со временем это изменилось.

— Когда появляется возможность ни в чем себе не отказывать, начинается этот неконтролируемый процесс. Еда «попадает» в мозговой центр, который отвечает за удовольствие, — пояснила специалист.



При этом человек может быть недоволен своей фигурой, но замечать, что еда помогает бороться с негативными эмоциями и переживаниями. И тогда он начинает чем-то жертвовать. Еще часто происходит так, что человек теряет мотивацию следить за фигурой: например, у него уже есть семья, дети, и он не ведет блог в социальных сетях.

— А на свое здоровье людям по большей части всегда наплевать. Потому что они не замечают проблем, пока не разобьет какая-либо болезнь. Только тогда начинается другой процесс, — заверила психолог.



Люди думают о том, что еда может порадовать их «в моменте». К тому же любой праздник у человека, как правило, ассоциируется с застольями, будь то Новый год, день рождения и так далее. А на праздничном столе представляются советские салаты с обилием майонеза и другие блюда, которые едва ли добавят стройности.

— Несмотря на то, что у нас идет некоторый подъем культуры спорта, еда все равно никуда не денется. Для нее снимают красивую рекламу, которая представляет пищу как что-то прекрасное. Есть и ранг еды, когда речь идет о дорогих ресторанах — человек решает, что ему обязательно надо в них побывать и все попробовать, — заметила собеседница «ВМ».



Пища становится зависимостью, сравнимой с алкогольной, никотиновой или наркотической. С ней психологические проблемы, стрессы на работе и другие неурядицы «заедаются».

— Когда люди бросают курить, обычно они начинают много есть. То есть зависимость остается, и человек хочет чем-то ее закрыть. В этом помогает еда, — разъяснила Гладышева.



Память поколений

У переедания есть и более глубокие причины, которые произрастают из памяти прошлых поколений. Иногда бывает так, что человек просто не может взять и перестать есть, хотя теоретически это возможно — ведь существуют же люди, способные заниматься интервальным голоданием. Но желание поесть все равно возникает.

— Это идет из нашего воспитания. Родители рассказывали, что когда они были маленькими, у них чего-то не хватало. Поэтому они обязательно доедали все с тарелки. Все это формировало определенные пищевые привычки, которые затем передаются из поколения в поколение, — считает специалист.



Психологу нужно работать с такими установками пациента, которые проявляются бессознательно. Например, человек может не ограничивать себя в еде, потому что иначе у него появляется чувство, будто он себя чего-то лишает.