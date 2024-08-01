Подмосковные врачи удалили девушке 7-килограммовую опухоль

Хирурги Московского областного онкологического диспансера удалили 17-летней пациентке 7-килограммовую опухоль-тератому, внутри которой находились хрящи и кости. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

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«Мы удалили пациентке огромную опухоль-тератому весом более 7 кг, которая на 80% состояла из зачатков мозговой ткани, хрящей, костей, а также жировой, мышечной и незрелой эмбриональной ткани», – рассказал детский онколог Владимир Стрыков.



По его словам, для подобной опухоли характерен агрессивный рост. Она может прорастать в соседние ткани и давать метастазы, трансформируясь в рак. Как отмечается, врачам удалось сохранить репродуктивную функцию пациентки, в настоящее время она чувствует себя хорошо и уже выписана домой.