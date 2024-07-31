Как защититься от клещей

Врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба поделилась рекомендациями по защите от клещей.

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Основным методом защиты являются репелленты (отпугивающие средства), использовать их нужно не только в лесу, но и в парках. Стоит носить одежду, которая закрывает максимум кожи, особенно во время прогулок на природе.

Особую осторожность нужно соблюдать в регионах, где распространен бабезиоз: Алтай, Дагестан, Адыгея, Краснодарский край. Заболевание передается при укусе клеща.

— Это инфекционное заболевание, передается при присасывании клещей, где-то схоже с малярией. Важно, что оно проявляется у людей пожилого возраста (70-80 лет) или с иммунодефицитом, — прокомментировала врач в интервью «Радио 1».



Бабезиоз сопровождается головной болью, слабостью, высокой температурой, фиолетовым цветом мочи. Болезнь может протекать бессимптомно, возможен рецидив через 6 месяцев. При появлении подозрительных симптомов после пребывания на природе нужно срочно обратиться к врачу.

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