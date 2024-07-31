Диетолог рассказал, о чем говорит отечность по утрам, и как от нее избавиться

Отечность лица по утрам – это не только результат шумной вечеринки со злоупотреблением спиртными напитками. Нередко такое состояние сопровождает людей, которые полностью отказались от алкоголя. По словам диетолога Алексея Кабанова, в их случае отек связан с задержкой жидкости в организме, спровоцированной неправильным питанием.

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Например, такой способность обладает соль, рассказал врач в разговоре с РИАН. Поэтому эксперт посоветовал ограничить потребление соли, не забывая о том, что она также содержится в привычных продуктах питания: сыре и колбасе. Кроме того, переработанные продукты ведут к нарушениям сердечно-сосудистой системы и повышают вероятность развития рака, напомнил он.

Помимо соленого для избавления от отеков нужно отказаться от сахара. Речь в том числе о газированных напитках, соках.

«Эти продукты препятствуют выводу лишней жидкости из организма», — объяснил Кабанов.



Кроме того, алкоголь при его регулярном употреблении также вызывает отечность, напомнил Кабанов.

При этом врач подчеркнул, если отечность не уходит даже после отказа от сахара, соли и спиртного, стоит обратиться к врачам. По словам эксперта, отеки могут быть связаны с нарушениями в работе почек, сердца, щитовидной железы.

Также не стоит исключать вероятность наличия аллергии или гормональных нарушений.

Напомним, ранее косметолог Татьяна Аюпова посоветовала попариться в бане, чтобы снять отечность лица. По словам эксперта, лучше начинать процедуры веником снизу вверх: от ног к груди и шее, так как именно так движется лимфа.

Также разгрузить лимфатическую систему помогут прогулки и пробежки.

А невролог Екатерина Демьяновская сообщила, что отечность могут вызвать дефицит белка в организме и сидячая работа.