Гастроэнтеролог предупредил об опасности переедания арбуза

В жаркие летние месяцы рука так и тянется за очередным кусочком арбуза. Врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Мария Комбарова рассказала о последствиях переедания этого продукта.

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По словам эксперта, арбуз содержит в себе большое количество плохо усваиваемых углеводов, таких как фруктоза, маннитол и фруктаны.

"Наш организм может переварить ограниченное количество этих углеводов за один приём пищи. Если мы съедим половину арбуза за один раз, то есть очень высокая вероятность, что у нас будет метеоризм, то есть газообразование, и диарея."



Кроме того, непереваренные части арбуза могут притянуть воду, что увеличит объем каловых масс и вызовет диарею. Поэтому особенно острожными с арбузом нужно быть тем пациентам, которые страдают заболеваниями кишечника.

Арбуз также известен как мочегонное средство. В его составе есть тот самый плохо перевариваемый углевод маннитол, который как раз тянет на себя воду в кишечнике и почечных клубочках. Поэтому при употреблении данного продукта мы можем получить и частый стул, и частое мочеиспускание.