Невролог рассказал о способах избежать укачивания в транспорте

От укачивания в транспорте поможет рассасывание мятного леденца и отказ от приема пищи за пару часов до поездки, рассказала невролог Видновской КБ Марина Филиппова для NEWS.ru. По ее словам, от недомогания спасет приток воздуха или включенный кондиционер.

© unsplash

"Укачивание в транспорте или морская болезнь, или кинетоз — все эти понятия обозначают одно и тоже. Это довольно частая проблема в современном обществе, которая больше затрагивает детский возраст от 2 до 12 лет. Связана она с работой вестибулярного аппарата", — отметила специалист.



Среди симптомов кинетоза Филиппова выделила головокружение, тошноту, нарушение сна и общую слабость. Невролог также предложила в качестве борьбы с укачиванием сидеть на переднем сидении и смотреть в направлении движения.

"За час-два до планируемой поездки рекомендуется воздержаться от приема пищи, не пить газированные и спиртные напитки. Детям с трех лет и взрослым за 30 минут до поездки можно принять препарат, уменьшающий симптомы укачивания. <...> Если симптомы нарастают и есть такая возможность, лучше остановиться, выйти из транспорта на свежий воздух", — констатировала собеседник издания.



Ранее врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк заявила, что кислые или горько-соленые продукты помогают справиться с тошнотой, которая возникает во время укачивания в автомобиле. Речь идет о яблоках или моркови, подчеркнула она.