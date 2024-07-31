Стоматолог объяснил, почему нельзя пренебрегать профессиональной чисткой зубов

Профессиональная чистка зубов поможет избежать инфекций, которые могут попасть в поддесенное пространство из-за отложений на зубах. Почетный президент Стоматологической Ассоциации России, директор НИИАМС Владимир Садовский посоветовал не пренебрегать этой процедурой, чтобы не пришлось потом лечить гингивит и пародонтит, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Медик рекомендует взрослым делать чистку раз в полгода, а детям – от одного до четырех раз в год, так как у них еще не сформирован прикус. Во время чистки удаляются наддесневые и поддесневые отложения – зубной камень, плотный налет. Для этого используются методы механического и автоматизированного воздействия, после чего зубы полируются и пациент ведет обычную жизнь. Тем, у кого есть имплантаты, обрабатывают доступные для очистки металлические части импланта под коронками.

«Наиболее опасен поддесневой зубной камень и другие зубные отложения. Они отодвигают десну и своим движением – так называемой коростой – рвут связки, укрепляющие зуб в десне и в челюстной кости. И тогда туда попадает инфекция. Может развиться промежуточный диагноз гингивит, а после него пародонтит. Это уже опасно – начинается деструкция кости, к которой крепится зуб. Это видно на рентгенограмме», – объяснил Владимир Садовский.



Эксперт отметил, что в последнее время все больше людей стали заниматься гигиеной рта и добавил, что чистка зубов входит в стандарты ОМС.

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