Почему нужно снимать смарт-часы на ночь

Смарт-часы, оставленные на ночь на руке, равно как и браслеты, и любые другие предметы, могут спровоцировать нарушения сердечного ритма. Об этом рассказал кардиолог, ортопед, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.

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Эксперт пояснил, что на начальной части кисти находится много биологически активных точек. Воздействуя на них, можно ускорить или замедлить пульс, можно даже купировать сердечные, коронарные боли.

Хорошев отметил, что спать с часами на руке не стоит, так как на биологически активные точки воздействует браслет или ремешок.

— Возникает переизбыток кровоснабжения того же головного мозга, тех же коронарных артерий в жизненно важных органах. И это может привести к людям к самым непредсказуемым последствиям, — предупредил врач в комментарии Pravda.ru.



Американские ученые сообщили, что фитнес-браслеты и смарт-часы могут собирать на своей поверхности различные бактерии, которые способны вызвать различные болезни, в том числе пневмонию и сальмонеллез. Так ли это на самом деле и чем еще могут быть опасны наручные аксессуары, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ларисы Алексеевой.