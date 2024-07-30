Российские врачи помогли пациенту с уникальным случаем ночного удушья

Российские врачи помогли 78-летнему мужчине, жаловавшемуся на ночное удушье. Об уникальном случае рассказал «Ленте.ру» кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Скандинавского центра здоровья Борис Руденко.

© Lenta.ru

Врач отметил, что проблемы с дыханием проявляются у многих, однако далеко не всегда пациенты обращают на них должное внимание, что является большой ошибкой. Так, к нему обратился пожилой пациент с жалобами на высыпания на коже тела и удушье в ночные часы, из-за которого он просыпался. У мужчины не было классических симптомов стенокардии, таких как боль в грудной клетке при физической нагрузке, однако он жаловался на повышенное артериальное давление. Также в анамнезе у него было четыре инфаркта миокарда.

Несмотря на проведенное в 2022 году стентирование и прием рекомендованных препаратов, приступы удушья у пенсионера ночью не прекращались.

«Пациент обращался к аллергологам и пульмонологам, но их лечение не приносило облегчения. Важно учитывать, что приступы удушья могут возникать без физической нагрузки, особенно во время сна, что требует дополнительного внимания со стороны врачей», — пояснил врач.



В клинике мужчине провели ангиографическое исследование сосудов сердца (коронароангиографию), в ходе которого хирург Руденко выявил окклюзию одной коронарной артерии и стеноз второй на 99 процентов. Пациенту провели повторное стентирование, что восстановило кровоток по двум поврежденным сосудам. Первой фразой пациента после вмешательства еще на операционном столе были слова: «Я наконец-то задышал полной грудью».

Ранее российские врачи помогли пациентке из Узбекистана разобраться с уникальным состоянием — «гроздьями винограда» на руке. 20-летняя девушка обратилась в клинику с жалобами на редкую врожденную патологию — множественные артерио-венозные соустья на тыльной стороне левой кисти.