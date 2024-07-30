Ученый оценил риск возникновения эпидемии лихорадки Западного Нила в России

Лихорадка Западного Нила имеет африканское происхождение, но в последние десятилетия движется на север, распространяясь в США и Европе, сообщил биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил риск возникновения эпидемии заболевания в России, а также назвал симптомы лихорадки.

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По словам ученого, эпидемия в России невозможна. Чумаков добавил, что это не слишком заразное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а распространяется через укусы комаров.

«Вообще, нельзя сказать, что это заболевание очень серьезное. Как и все вирусные заболевания обычно оно начинается довольно остро: повышение температуры, озноб, тошнота, головокружение — такие гриппоподобные симптомы. Обычно через какое-то время молодые люди выздоравливают, для них практически нет серьезных каких-то последствий, а вот для пожилых оно может представлять угрозу, по крайней мере, люди старше 60 лет тяжело болеют, у них присоединяются осложнения на фоне этой вирусной инфекции, как и при гриппе», — поделился эксперт. Профилактика заражения — это различные репелленты, особенно в тех местах, где много комаров. Надо просто оберегаться от укуса комара, и особенно надо оберегаться пожилым людям старше 60 лет Петр Чумаков вирусолог



Ранее шесть человек заразились лихорадкой Западного Нила в Республике Татарстан. Об этом сообщило местное управление Роспотребнадзора.

До этого стало известно, что случаи заражения зарегистрировали в центральной части России и Поволжье.