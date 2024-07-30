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В Киеве произошла вспышка коронавируса

В Киеве произошла вспышка коронавируса, заболеваемость выросла в 4,5 раза по сравнению с июньскими показателями. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения администрации украинской столицы Валентина Гинзбург, ее слова приводит УНИАН.

В Киеве произошла вспышка коронавируса
©  Lenta.ru

Чиновница Депздрава уточнила, что в июле зафиксированы 900 случаев, что на 700 больше, чем месяцем ранее.

Гинзбург добавила, что в среднем в больницу попадает около 20 человек в сутки, число жертв коронавируса с начала года составляет 52 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очередной подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью. При этом в настоящее время особых рисков для россиян не отмечается. Она подчеркнула, что коронавирус стал сезонным заболеванием.

Болезни и лекарства
Анна Попова
Роспотребнадзор