Врач назвал ранние признаки деменции

Деменция (приобретенное слабоумие) значительно снижает качество жизни. Как узнать, что у близкого человека развивается такая патология? Об этом рассказал психиатр Евгений Кульгавчук, сообщает радио Sputnik.

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Первые признаки – человек становится рассеянным, забывает, куда положил вещи, часто просит окружающих о чем-либо напомнить. Затем, по мере ухудшения состояния больного, родственники начинают боятся оставлять его одного по причине неорганизованности, забывчивости, неряшливости. Кроме того, человек с деменцией может выйти на улицу и потеряться, сказал врач.

Потерю когнитивных и практических навыков можно предотвратить или замедлить, если своевременно обратиться к специалисту, добавил психиатр.