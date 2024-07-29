Что такое «тефлоновый грипп» и как себя уберечь

По данным The Washington Post, более 2000 случаев полимерной лихорадки, известной также как «тефлоновый грипп», было зарегистрировано в одних только США с 2000 года. И это лишь зафиксированные эпизоды — далеко не все при малейшем недомогании спешат показаться врачу. Несмотря на схожие с гриппом симптомы, полимерная лихорадка возникает по иной причине — как несложно догадаться по народному названию, это тефлон. А если быть точнее, пары, которые образуются при перегреве сковороды с антипригарным покрытием.

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Полимерная лихорадка, как правило, характеризуется повышением температуры, мышечными болями, одышкой и головной болью. Симптомы, которые носят временный характер, обычно проявляются в течение 12 часов после поражения, но могут проявляться и целые сутки. Как правило, люди списывают недомогание на обычную простуду, даже не подозревая, что стало его причиной на самом деле.

Эксперты подчеркивают, что при обычных условиях приготовления сковорода с покрытием не опасна, но допускать перегрева ни в коем случае нельзя.

«Это приведет к выделению очень сложной смеси веществ. Вот почему вам советуют не нагревать тефлоновую сковороду до высокой температуры», — объяснил Закари Хадсон, доцент кафедры химии в Университете Британской Колумбии в интервью изданию.



Кроме того, тефлоновую сковороду нельзя использовать, если покрытие повреждено физически — когда появились потертости и царапины.