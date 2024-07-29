Вирусолог оценил вероятность распространения лихорадки Западного Нила в РФ

Это «локальная вспышка», оснований для ухудшения ситуации нет.

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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов отметил, что у заболевания наблюдается «отчётливая сезонность» — с июня по октябрь.

«Возбудитель — вирус лихорадки Западного Нила, который переносят иксодовые, аргасовые клещи, а резервуар — это птицы, а также некоторые грызуны. Отчётливая сезонность есть у заболевания — с июня по октябрь. В этот период чаще происходят заражения. Лихорадка Западного Нила в России регистрируется с конца 90-х годов. Преимущественно это южные регионы, в приграничных зонах завозные случаи были. Нет оснований для распространения — у нас не повсеместное распространение иксодовых, аргасовых клещей, грызунов. Это исключительно трансмиссивное заболевание, поэтому маловероятно, что оно будет дальше распространяться. Это локальная вспышка».



Сегодня стало известно, что в Татарстане до шести выросло число выявленных случаев лихорадки Западного Нила. Такие данные привели в республиканском управлении Роспотребнадзора. 26 июля сообщалось о том, что в регионе лихорадку Западного Нила обнаружили у четырёх человек. Пациенты находятся в стационарах.

В Минздраве отмечали, что рост заболеваемости в неэндемичных территориях связан с изменением климата и смещением в северные районы миграционных путей перелётных птиц.