Чем грозит повышенное потоотделение

Организм человека выводит с потом продукты метаболизма, регулирует водно-солевой баланс и теплоотдачу. Поэтому выделение пота является частью нормального функционирования организма.

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По словам экспертов, в норме в сутки человек может выделить до 1,5 литра пота. При этом потоотделение может повыситься в жаркое время, в стрессовых ситуациях и при физической нагрузке. Поэтому, как только температура тела нормализуется, провоцирующий фактор исчезает, потоотделение приходит в норму.

Что касается повышенного потоотделения, гипергидроза, оно возникает спонтанно и может указывать на проблемы со здоровьем. Например, по словам Дмитрия Великанова, патологиечское потоотделение возникает на фоне сахарного диабета, туберкулеза, эндокардита, системных грибковых инфекций, поражения нервной системы после инсульта, других травм и даже онкозаболеваний.

Наличие рака можно заподозрить, если сильная потливость проявляется по ночам. Нередко это симптом лимфомы или акромегалии, при которой увеличивается продукция гормона роста — соматотропина.

Также привести к повышенной потливости могут наследственность, нарушения гормонального фона.

При этом врачи отмечают, повышенное потоотделение поддается лечению. Однако для того, чтобы подобрать метод терапии, нужно пройти обследование у специалиста. Для начала стоит обратиться к терапевту или эндокринологу, а также проконсультироваться с кардиологом и проверить работу сердечно–сосудистой системы. Также причину повышенного потоотделения может объяснить визит к дерматологу.

Ранее были названы причины повышенной потливости в жару, а также стало известно, что по запаху пота можно определить здоровье человека.