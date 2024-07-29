Как справиться с внезапным приступом тахикардии

Задержка дыхания и несколько капель валокордина помогут остановить внезапный приступ тахикардии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

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По его словам, внезапный приступ тахикардии может произойти по нескольким причинам. Самая распространенная — это испуг.

— Однако, если у человека без видимой причины резко началась тахикардия, то причиной может быть нарушение сердечного ритма. Это очень важно понять, потому что тахикардия может быть симптомом различных серьезных заболеваний. Это может быть очень опасно для здоровья, если пульс превышает отметку 100 ударов в минуту, — рассказал он.



Специалист отметил, что приступ тахикардии можно купировать несколькими способами:

— Во-первых, необходимо глубоко вздохнуть и задержать дыхание. Также нужно приложить к лицу лед или обмыть себя холодной водой. Можно сильно нажать на глазные яблоки, — сообщил собеседник «ВМ».



Если эти методы не помогают, можно выпить 40 капель валокордина. А если и это не остановит приступ, то нужно срочно вызывать скорую помощь, объяснил кардиолог.

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