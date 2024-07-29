Если у вас уровень сахара в крови немного повышен, то вы вряд ли заметите у себя какие-либо симптомы. Они чаще всего возникают, когда ситуация становится гораздо хуже.

Когда уровень глюкозы в крови повышен, организм пытается вымыть эти излишки с мочой. Из-за этого вам потребуется больше воды для поддержания водного баланса. Она поможет избавиться от части лишнего сахара.

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Согласно руководству правильному питанию Eatwell Guide, в день рекомендуется выпивать 6−8 стаканов жидкости. Также вы можете снизить уровень глюкозы в крови при помощи спорта.

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