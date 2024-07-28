Доктор предупредил, какие лекарства нельзя принимать с кофе

Препараты для снижения кровяного давления, лекарства от болезни Альцгеймера и безрецептурные таблетки от простуды и аллергии не следует принимать с кофе. Об этом изданию Daily Mail рассказала Хэви Нго-Гамильтон, фармацевт Медицинского центра при университете Миннесоты.

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Фармацевт уточнила, что многие препараты для устранения симптомов простуды и аллергии (отека, заложенности носа) содержат стимулятор псевдоэфедрин. Он обладает сосудосуживающим действием, позволяющим быстро нормализовать носовое дыхание. Однако это действующее вещество также стимулирует клетки мозга, ответственные за физиологические стрессовые реакции, такие как учащенное сердцебиение, повышение давления и потоотделение. Прием препаратов на основе псевдоэфедрина с кофе, который также тонизирует центральную нервную систему, может вызвать нервозность и тревогу.

По этой же причине кофе не следует пить до или сразу после приема лекарств от гипертонии, таких как бета-блокаторы. Они широко применяются для нормализации частоты сердечных сокращений и защиты сердца от «износа». Кофе, напротив, заставляет сердце биться чаще, что может приводить к изменению действия препаратов от гипертонии.

Специалист добавила, что таблетки от болезни Альцгеймера нужно принимать за два часа до или через четыре часа после употребления кофе. Речь идет о препаратах, называемых ингибиторами холинэстеразы. Они предотвращают расщепление ацетилхолина, химического вещества, которое помогает формировать память и мышление. Одновременное потребление ингибиторов холинэстеразы и кофе снижает проницаемость гематоэнцефалического барьера — затрудняет попадание лекарства из кровеносной системы в мозг.