Эндокринолог предупредил об опасности курения в жару

Курение и вейпинг в жару могут спровоцировать тепловой удар, рассказала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

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"Курение и вейпинг в жару повышают риск теплового удара. Особенно при физических нагрузках", - написала она.



Причиной этому, по словам врача, отчасти может стать сужение кровеносных сосудов и уменьшение притока крови к коже из-за курения. В таких условиях организм теряет возможность вырабатывать пот, а без выделения жидкости гораздо легче перегреться.

Она уточнила, что это было доказано в результате эксперимента, в котором участвовали десять некурящих мужчин. Им наклеили по никотиновому пластырю на ночь, а утром испытуемые должны были кататься на велосипедах в течение часа без остановки в помещениях, прогретых до 20 и 30 градусов. После тренировки у них измерялась температура тела снаружи и внутри с помощью специальной "таблетки", передающей сигнал.

Эксперимент и замеры повторялись четыре раза. Некоторые участники получали неактивные пластыри, без никотина, но не знали об этом. До конца дошли не все, двоим пришлось сойти с дистанции. Первый "достиг максимального этического предела температуры желудочно-кишечного тракта", а второй почувствовал тошноту и озноб, говорит врач. Оба выбыли на 30-градусном этапе с настоящими никотиновыми пластырями.

Эндокринолог также напомнила, что курение может стать причиной таких серьезных заболеваний, как рак, диабет и бесплодие.