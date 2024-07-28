Лихорадку денге назвали угрозой Олимпийским играм 2024 года в Париже

Париж принял летние Олимпийские игры 2024 года, но власти борются с угрозой лихорадки денге и кори, пишут СМИ.

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Поскольку ожидается более 15 миллионов посетителей, риск распространения этих заболеваний вызывает серьезную обеспокоенность у экспертов. Инвазивный комар, ответственный за передачу лихорадки денге, процветает во Франции этим теплым летом, что вызвало опасения относительно вспышек заболевания в стране. С января по апрель 2024 года чиновники здравоохранения зарегистрировали 2 166 случаев заболевания денге, что резко больше, чем в предыдущие годы. Чтобы снизить риски, в Париже приняты масштабные меры по борьбе с комарами. Кроме того, медицинские работники должны незамедлительно сообщать о случаях заболевания.

Корь — еще одна проблема, вызывающая обеспокоенность, — резко возросла из-за снижения уровня вакцинации. Французские органы здравоохранения подчеркивают важность актуальной вакцинации для предотвращения вспышек заболевания. Хотя вероятность распространения заболеваний во время Олимпийских игр высока, усиленные системы наблюдения и подготовленные медицинские учреждения призваны сдержать любые вспышки, по крайней мере на это рассчитывают власти, но угроза есть.

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