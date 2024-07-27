Роспотребнадзор не выявил в комарах Татарстана лихорадку Западного Нила

Специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану обследовали места проживания и отдыха больных лихорадкой Западного Нила, исследовали комаров и не нашли вирус. Ранее в республике четверо заразились и были помещены в инфекционный стационар.

По всем очагам проведены энтомологические обследования мест проживания и отдыха <...>, отловлены и исследованы комары, вирус лихорадки Западного Нила не обнаружен, — сообщила пресс-служба управления.



Там добавили, что госпитализированные сейчас получают всю необходимую помощь. Специалисты также обработали от комаров водоемы в трехкилометровой зоне от мест, где находились заболевшие.

Ранее в Минздраве назвали симптомы лихорадки Западного Нила. Среди первичных есть как и симптомы ОРВИ и гриппа, так и отличительные. При прогрессировании заболевания развиваются заторможенность, нарушения движения и чувствительности.

Лихорадка Западного Нила является вирусным природно-очаговым инфекционным заболеванием, патогенез и механизм заражения изучены не до конца. Один из главных источников распространения вируса — различные виды птиц, однако инфицирование людей чаще всего происходит через комаров. Выявляется в основном в тропических регионах, но туризм способствовал распространению вируса на разные континенты.