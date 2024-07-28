Врач рассказал, какие анализы являются пустой тратой времени и денег

Садыков сообщил, что 80% населения России страдают от недостатка витамина D. В северных областях его может не хватать у 100% граждан. При этом, сдавать данный анализ стоит только проходящим специальное лечение. Остальные могут принимать добавки и без анализа, но только после консультации со специалистом.

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Уровень холестерина в крови не надёжный показатель риска сердечно-сосудистых заболеваний. Лучше сдать анализ на определение «хорошего» и «плохого» холестерина. Такой вариант более эффективен, и позволяет избежать лишнего беспокойства и трат.

Электрокардиограмма (ЭКГ), которую часто назначают без явных симптомов, к которым относятся боль в груди, одышка или учащённый пульс, также не может точно определить наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Садыков отмечает, что частое назначение ЭКГ является необоснованным.

Ранее диетолог рассказала о вреде газировки. Также гражданам, страдающим лишним весом, не рекомендуется злоупотреблять арбузами.