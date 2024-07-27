Патологии вен и сосудов могут привести к серьезным болезням

Сосудистая сеточка или просто мелкие сосуды способны испортить настроение в летнее время. Но знаете ли вы, в каком случае стоит выбирать косметолога для решения проблемы, а когда нужно обратиться к ангиологу? В этом непростом вопросе нам помог разобраться косметолог Виталина Сняткина.

Что такое коагуляция сосудов

Постоянное расширение сосудов, которое как раз и выражается в появлении большого количества сосудистых звездочек на поверхности кожи, может привести к серьезным заболеваниям — тромбофлебиту и варикозу. Коагуляция направлена на решение проблемы в ее зачаточном состоянии. Во время процедуры луч лазера проникает под кожу и выжигает сосуд, при этом поверхность кожи никак не повреждается. Существуют и другие виды избавления от сосудистой патологии, необходимый метод подбирает косметолог или врач.

Какие проблемы решает коагуляция

С помощью коагуляции можно избавиться от:

- Гемангиом.

- «Винных» пятен.

- Сосудистой сеточки.

К какому специалисту обращаться для решения проблемы с расширенными сосудами

Если у вас появляется слишком много сосудистых дефектов на коже и ситуация ухудшается с каждым месяцем, стоит отправиться на прием не просто к косметологу, но и ангиологу — врачу, занимающемуся сосудистыми патологиями. Он проведет необходимый осмотр и посоветует, что делать дальше. Возможно, потребуется консультация узких специалистов, например, сосудистого хирурга и флеболога, если выяснится, что вены плохо справляются со своей задачей.

Виталина: «Если дефект не слишком глубоко в коже, сосуд легко убрать с помощью косметологической процедуры. Когда сосуды начинают деформироваться в глубоких слоях, без вмешательства ангиолога тут не обойтись».



Важно понимать, что многие болезни сосудов и вен могут возвращаться, если провести некачественное лечение или же вовсе запустить болезнь.

Какие виды коагуляции существуют на сегодняшний день

В зависимости от сложности случая врач выбирает способ избавления пациента от сосудистых изменений.

- Озонотерапия.

- Электрокоагуляция.

- Склеротерапия.

- Светотерапия.

- Лазерная коагуляция.