Врач предупредил о смертельной опасности приема мочегонных средств

Мочегонные препараты назначают для вывода лишней жидкости из организма и снижения артериального давления, однако у этих средств есть серьезные побочные действия, рассказал дерматовенеролог Роман Иванов. О смертельно опасности приема этих лекарств эксперт предупредил в комментарии для «Известий».

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Иванов предупредил, что диуретики вымывают из организма натрий, магний, калий, необходимые для работы сердца, из-за чего может развиться аритмия. Также мочегонные средства могут вызвать резкое снижение артериального давления и тахикардию.

Бесконтрольный прием мочегонных средств способен привести к серьезным последствиям, продолжил врач. Например, к подагре, мочекаменной болезни, почечной недостаточности, сгущению крови и тромбообразованию, а также параличу дыхательной мускулатуры из-за нехватки калия.

Ранее уролог, онколог Михаил Странадко рассказал, что заподозрить рак почки можно среди прочего по постоянно повышенному давлению. Другие частые симптомы — анемия и снижение массы тела.