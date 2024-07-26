Увлечение «мясной» диетой может обернуться серьезными проблемами

Последнее время все больше внимания привлекает так называемая «львиная» или «мясная» диета, все большую популярность в социальных сетях набирают истории людей, будто бы избавившихся с ее помощью от множества хронических заболеваний. Однако медицинское сообщество единодушно предупреждает об опасности такого подхода к питанию, указывая на серьезные риски, связанные с его длительным соблюдением.

Диетическая методика «львиной» диеты была разработана канадской блогершей Михайлой Петерсон, которая утверждает, что именно благодаря ей ей удалось справиться с проблемами, варьирующимися от ревматоидного артрита до депрессии. Однако стоит отметить, что сама автор не имеет медицинского образования, а ее рекомендации основаны исключительно на личном опыте. И, к сожалению, никакие научные исследования не подтверждают заявляемые преимущества данной диеты.

Более того, опрошенные специалисты-диетологи признают, что строгое соблюдение «мясного» рациона без других пищевых групп таит в себе серьезные угрозы для здоровья. Эксперты поясняют, что организму человека просто-напросто недостаточно одного только красного мяса и воды для полноценного снабжения всеми необходимыми питательными веществами. Это ведет к развитию так называемого «кето-гриппа» — характерных симптомов состояния кетоза, включающих усталость, проблемы с концентрацией внимания и ухудшение общего самочувствия.

Кроме того, диетологи отмечают, что основным источником энергии для мозга является глюкоза, получаемая из углеводов. Таким образом, крайне ограниченное потребление этих пищевых соединений, которое неизбежно происходит при строгом соблюдении «львиной» диеты, оказывает негативное влияние на когнитивные функции.

Некоторые представители медицинского сообщества идут еще дальше, указывая на возможность развития серьезных осложнений при длительном следовании данному типу питания. Так, по мнению специалистов, чрезмерная нагрузка на печень и почки, вызванная высоким содержанием белка в рационе, может привести к ухудшению их работы. Также не исключается возможность возникновения проблем с кишечником, сердечно-сосудистой системой и даже обострения некоторых хронических заболеваний.

Примечательно, что сама автор «львиной» диеты, Михайла Петерсон, заявляет, что именно этот тип питания помог ей избавиться от многих недугов, включая ревматоидный артрит, синдром раздраженного кишечника, угревую сыпь и депрессию. Однако медики отвергают эти утверждения, настаивая на отсутствии научной доказательной базы, подтверждающей заявленные преимущества.