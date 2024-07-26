В России успешно вылечили болезнь Бехтерева с помощью нового лекарства

Первый российский пациент с болезнью Бехтерева (рентгенологический аксиальный спондилоартрит) прошел курс лечения с использованием отечественного инновационного препарата сенипрутуг, который стал продуктом сотрудничества биотехнологической компании BIOCAD и исследователей из РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

© runews24.ru

Об этом в компании сообщили изданию «Коммерсантъ». Также отмечается, что данное лечение можно получить по ОМС, и в Минздраве рассматривают возможность включения лекарства в список жизненно необходимых препаратов, чтобы избежать наценок.

В случае с первым пациентом, лечение осуществлялось в клинике СПбГУ, где за ходом терапии наблюдала опытный врач-ревматолог Елизавета Василенко. Сейчас состояние больного оценивается как стабильное, и он продолжает находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что на территории России обнаружен источник лихорадки Западного Нила.

Врач рассказала, с какими симптомами болезни печени необходимо срочно обращаться к врачу.