В Роспотребнадзоре призвали пройти скрининговое исследование на гепатиты В и С

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом, который в этом году проходит под девизом: "Принимайте меры. Тестируйтесь, лечитесь, вакцинируйтесь". В эти дни традиционно проходит акция: можно бесплатно обследоваться на вирусные гепатиты В и С.

Вирусных гепатитов, поражающих печень, много - известны гепатиты A, B, C, D, E. Наибольшую проблему в мире и в России представляют парентеральные вирусные гепатиты В, С и D, которые передаются через кровь и другие биологические жидкости, и приводят к развитию тяжелых поражений печени - цирроза и рака.

Сегодня от 325 до 350 миллионов человек во всем мире болеют гепатитом В или С. В России, по данным Роспотребнадзора, такой диагноз имеют более миллиона человек.

Мировым научным сообществом проделана огромная работа по борьбе с вирусными гепатитами. Разработаны новые противовирусные препараты, которые полностью вылечивают гепатит С. А программа массовой вакцинации против гепатита В привела к снижению заболеваемости этой инфекцией.

Активное выявление больных вирусными гепатитами, увеличение охвата лабораторным обследованием и назначение эффективной противовирусной терапии - вот те шаги, которые необходимо сделать, чтобы добиться главной цели - элиминации вирусного гепатита.

В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора с 2023 года на базе Российской платформы агрегации информации о геномах вирусов VGARus проводится геномный мониторинг за циркулирующими штаммами вирусов гепатитов. В условиях вакцинации против гепатита В и противовирусного лечения гепатитов В, С и D на циркулирующие штаммы оказывается прессинг, который вызывает молекулярные изменения в структуре вирусов. Такие изменения могут приводить к "иммунному ускользанию" и лекарственной резистентности, поэтому важно отслеживать эволюцию вирусов.

Для повышения знаний о вирусных гепатитах и возможностях их лечения в ЦНИИ Эпидемиологии проходят занятия Школы пациентов с вирусным гепатитом.

Одна из основных проблем - ранняя диагностика. Традиционно к Дню борьбы с гепатитом приурочена акция: с 28 по 31 июля Центр молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора бесплатно принимает желающих пройти диагностику и сдать анализ на вирус гепатита В (Hepatitis B Virus) и/или вирус гепатита С (Hepatitis C Virus). В акции участвуют медицинские офисы и клиники CMD России, корпоративные клиенты, Клиника инфекционных заболеваний "ЦентрПлюс".