Терапевт рассказал, как не заразиться на пляже

В летний период многие предпочитают проводить время у водоемов, не подозревая, что такой досуг может нести угрозу для здоровья. О том, чем именно опасно купание в пресных водоемах и как избежать заражения различными инфекциями, рассказал врач-терапевт Страхового Дома ВСК Елена Кочетова.

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По ее словам, намного безопаснее плавание в море. Так как пресная вода является благоприятной средой для микроорганизмов, способных вызвать различные заболевания. Например, энтеровирусную инфекцию, сальмонеллез, вирусный гепатит А, гельминтоз (глисты) и множество других недугов. При этом в водохранилищах содержится больше бактерий, чем в реках. Также с осторожностью нужно купаться в прудах. Ведь в них используются органические удобрения, которые приводят к увеличению числа микроорганизмов.

Кроме того, при купании на многолюдных пляжах повышается риск заражения энтеровирусной и ротавирусной инфекциями, микозом (грибок), лептоспирозом (водной лихорадка). Первые симптомы заболеваний могут возникнуть примерно через 12-48 часов после купания в загрязненном месте. Среди них – головная боль, температура, тошнота, рвота, диарея, сыпь.