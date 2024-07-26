Терапевт рассказал, как не заразиться на пляже

Врач рассказал, как не заразиться на пляже
В летний период многие предпочитают проводить время у водоемов, не подозревая, что такой досуг может нести угрозу для здоровья. О том, чем именно опасно купание в пресных водоемах и как избежать заражения различными инфекциями, рассказал врач-терапевт Страхового Дома ВСК Елена Кочетова.
По ее словам, намного безопаснее плавание в море. Так как пресная вода является благоприятной средой для микроорганизмов, способных вызвать различные заболевания. Например, энтеровирусную инфекцию, сальмонеллез, вирусный гепатит А, гельминтоз (глисты) и множество других недугов. При этом в водохранилищах содержится больше бактерий, чем в реках. Также с осторожностью нужно купаться в прудах. Ведь в них используются органические удобрения, которые приводят к увеличению числа микроорганизмов.
Кроме того, при купании на многолюдных пляжах повышается риск заражения энтеровирусной и ротавирусной инфекциями, микозом (грибок), лептоспирозом (водной лихорадка). Первые симптомы заболеваний могут возникнуть примерно через 12-48 часов после купания в загрязненном месте. Среди них – головная боль, температура, тошнота, рвота, диарея, сыпь.
«Обезопасить себя при купании можно, прибегая к нехитрым профилактическим мероприятиям. Во-первых, нужно серьезно относиться к выбору водоемов. Во время купания лучше избегать заглатывания воды. Также необходимо воздержаться от купания при нарушении целостности кожных покровов, при воспалительных заболеваниях. После купания необходимо насухо вытирать кожные покровы. На море стоит отдавать выбор официальным пляжам, где вода проходит постоянный санитарный контроль, избегать многолюдных мест», – рассказала специалист.