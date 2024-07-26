В Хабаровском крае увеличивается число родителей благодаря ЭКО

В 2024 году в регионе было проведено более 800 экстракорпоральных оплодотворений, а также активно развиваются программы поддержки репродуктивного здоровья.

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Накануне во всем мире отмечался День вспомогательных репродуктивных технологий. В Хабаровском крае пары, страдающие бесплодием, имеют возможность стать родителями благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). С начала года в регионе на свет появились 179 детей с помощью этой технологии. По информации министерства здравоохранения края, данный вид медицинской помощи предоставляется в рамках реализации президентского нацпроекта «Демография».

В краевом минздраве сообщили, что такого рода репродуктивная помощь Перинатального центра имени профессора Постола оказывается в крае с 2006 года, и за это время было рождено более 4 тыс. младенцев. Они отметили, что это не только важная мера по улучшению демографии в регионе, но и адресная поддержка людей, мечтающих о детях, но сталкивающихся с проблемами репродуктивного здоровья. В минздраве рекомендовали тем, кто не может забеременеть в течение года, обратиться в женскую консультацию к участковому врачу акушеру-гинекологу для прохождения обследования.

Также в ведомстве добавили, что в Хабаровском крае ЭКО доступно и проводится в Перинатальном центре при наличии показаний за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, что делает эту процедуру бесплатной для пациента. ЭКО включает несколько этапов — от обследования пациентов до самой процедуры. С начала 2024 года было проведено 826 программ с эффективностью 30-35%.

По вопросам бесплодия и ЭКО можно проконсультироваться по горячей линии +7(4212)45-40-56 с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30. В этом году в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи было включено обследование для оценки состояния репродуктивного здоровья в рамках диспансеризации нацпроекта «Здравоохранение». Это обследование проводится по желанию пациента один раз в год, и мужчины и женщины в возрасте от 18 до 49 лет могут обратиться в поликлиники по месту прикрепления.

К тому же, в минздраве региона сообщили, что в крае функционирует 31 кабинет медико-социальной помощи, где предоставляется предабортное психологическое консультирование. Благодаря этой работе с начала года удалось сохранить почти 300 беременностей, а на свет появилось 272 малыша, 1118 женщин получили консультации. Консультации доступны в каждом районе края.