В США случилась «вспышка» передозировок препаратами для похудения

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выпустило критическое предупреждение об опасности инъекций семаглутида, производимых аптеками без торговой марки, на фоне нехватки одобренных FDA версий популярного препарата для снижения веса и лечения диабета.

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Семаглутид, продающийся под названиями Wegovy и Ozempic, обычно продается в предварительно заполненных шприцах с четкими инструкциями по дозировке. Однако недавнее предупреждение FDA прямо коррелирует с тревожной, по мнению экспертов, тенденцией, когда пациенты сталкиваются с серьезными передозировками от «нерегулируемых имитаций».

Проблема возникла из-за несоответствий в процессе «компаундирования», пишут СМИ. Эти небрендовые препараты выпускаются в различных концентрациях и вводятся с помощью шприцев, которые могут не соответствовать требуемой дозировке. Некоторые пациенты из-за неправильных инструкций по дозировке и ошибок в расчетах принимали до 20 раз больше положенного.

Это приводило к серьезным проблемам со здоровьем, включая тошноту, рвоту, боли в животе, обезвоживание и даже острый панкреатит.

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