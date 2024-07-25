В Москве жителям сделали более 73 тысяч прививок против клещевого энцефалита

Более 73 тыс. прививок сделали в Москве против клещевого вирусного энцефалита с 1 января, полный курс вакцинации прошли почти 53 тыс. человек, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора.

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"В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. С 01.01.2024 проведено 73 474 прививки, полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита получили 52 816 человек (на 15 тыс. больше, чем в 2023 году), в том числе 20 291 ребенок (на 5 тыс. больше, чем в 2023 году)", - говорится в сообщении.



Отмечается, что с целью снижения численности клещей на особо охраняемых природных территориях проводятся профилактические акарицидные обработки, покос травы, сбор и удаление сухостоя. На необрабатываемых территориях устанавливаются предупреждающие щиты для населения. С начала апреля 2024 года обработано более 22 тыс. га территории, что в четыре раза превышает объем обработок, проведенных в 2023 году.

За 30-ю неделю 2024 года в медицинские организации Москвы обращались москвичи, укусы клещами которых произошли в основном при выезде за пределы города Москвы, на территорию Московской области и другие регионы Российской Федерации. Обращаемость не превышает среднемноголетних значений.

Уточняется, что эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемым с укусами клещей, находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве.