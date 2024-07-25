Врач рассказал, почему опасно лечиться отварами на травах

Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова рассказала, можно ли постоянно пить травяные чаи.

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Эксперт отметила, что травы не могут считаться лекарственными средствами.

"Травы — это не лекарственные средства, и мы помним про подорожник, который прикладывали к ранам. Здесь больше действует самовнушение: успокоение от ромашки, выздоровление от подорожника", — объяснила она в комментарии «Радио 1».



Основная опасность травяных сборов заключается в неверном сборе компонентов или в незнании своего организма. Сейчас лекарства на травах можно купить в аптеках, но делать это нужно по рецепту, так как возможна негативная реакция организма.

Врач отметила, что травяные сборы не нанесут вреда, если они не собраны самостоятельно, потому что не все люди могут отличить полезную траву от сорняка.

Вострикова уточнила, что привыкания травяные напитки не вызывают, если они не спиртовые и не имеют в составе наркотических веществ.

В свою очередь врач-гатсроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, какой чай лучше пить перед сном.