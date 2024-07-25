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Россиянка некоторое время жила с «фарфоровым» желчным пузырем

Подмосковные специалисты удалили 46-летней женщине «фарфоровый» желчный пузырь, рассказал NEWS.ru заведующий хирургическим отделением Реутовской клинической больницы Павел Кудрявцев. Он отметил, что подобное название патологии объясняется слоем кальция, покрывшего стенки органа.

Женщина некоторое время жила с «фарфоровым» желчным пузырем
© РИА Новости

С помощью УЗИ и КТ-исследований врачи диагностировали калькулёзный холецистит — частое заболевание желчного пузыря, но с редкой разновидностью — это состояние известно как «фарфоровый» желчный пузырь. Его называют фарфоровым, когда стенки покрыты слоем кальция, что происходит вследствие запущенного холецистита, то есть воспалительного заболевания желчного пузыря, и грозит развитием рака, — объяснил Кудрявцев.

Эксперт подчеркнул, что во время операции медики выявили желчный пузырь необычно твердой консистенции, похожий на фарфоровый: стенку практически невозможно было разрезать скальпелем, в пузырном протоке был фиксированный конкремент. В таких запущенных случаях удалять желчный пузырь обязательно, поэтому его извлекли лапароскопическим путем, добавил Кудрявцев.

В настоящий момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана, а в дальнейшем сможет жить обычной жизнью за счет более частого приема пищи. Также она должна исключить из рациона жирную пищу и заменить ее на еду, приготовленную на пару.

Ранее врачи детской клинической больницы в Уфе спасли трехлетнюю девочку, которая проглотила металлическую игрушку в форме кота. По данным министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, юной пациентке провели ригидную эзофагоскопию и извлекли инородное тело.

Болезни и лекарства
Павел Кудрявцев