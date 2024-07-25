Женщина некоторое время жила с «фарфоровым» желчным пузырем

Подмосковные специалисты удалили 46-летней женщине «фарфоровый» желчный пузырь, рассказал NEWS.ru заведующий хирургическим отделением Реутовской клинической больницы Павел Кудрявцев. Он отметил, что подобное название патологии объясняется слоем кальция, покрывшего стенки органа.

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С помощью УЗИ и КТ-исследований врачи диагностировали калькулёзный холецистит — частое заболевание желчного пузыря, но с редкой разновидностью — это состояние известно как «фарфоровый» желчный пузырь. Его называют фарфоровым, когда стенки покрыты слоем кальция, что происходит вследствие запущенного холецистита, то есть воспалительного заболевания желчного пузыря, и грозит развитием рака, — объяснил Кудрявцев.



Эксперт подчеркнул, что во время операции медики выявили желчный пузырь необычно твердой консистенции, похожий на фарфоровый: стенку практически невозможно было разрезать скальпелем, в пузырном протоке был фиксированный конкремент. В таких запущенных случаях удалять желчный пузырь обязательно, поэтому его извлекли лапароскопическим путем, добавил Кудрявцев.

В настоящий момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана, а в дальнейшем сможет жить обычной жизнью за счет более частого приема пищи. Также она должна исключить из рациона жирную пищу и заменить ее на еду, приготовленную на пару.

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